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США взялись за «Северный поток-2»

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В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте автора инициативы, сенатора-республиканца Джона Баррасо.

По словам законодателя, Германия и другие страны должны снижать количество природного газа, которое они покупают у России, а не повышать его. «Когда одна страна позволяет другой агрессивной, оппортунистической стране, такой как Россия, иметь такое сильное влияние на ее энергетическую безопасность, это становится проблемой», — считает Баррасо.

Он добавил, что санкции позволят странам НАТО избежать манипуляций со стороны России. Сенатор заметил, что Евросоюз импортирует до 40 процентов газа из России, в то время как Москва использует такое положения дел как инструмент политического давления на Европу.

Президент США Дональд Трамп уже неоднократно высказывался о том, что строительство «Северного потока-2» сделает Европу и, в частности, Германию зависимыми от России и ее энергоресурсов. На пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп пообещал, что американский сжиженный природный газ составит конкуренцию российскому топливу в борьбе за европейский рынок.

Госдепартамент США 12 июля заявил, что компаниям, участвующим в проекте строительства трубопровода «Северный поток-2», грозят санкции. «Мы ясно дали понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несет в себе риск санкций», — говорилось в заявлении ведомства.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Он даст России возможность повысить поставки газа в Европу, сократив транзит через Украину.

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