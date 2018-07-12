Поток «трубопроводных денег» из Европы в Россию возмутил Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что поток «трубопроводных денег» в Россию неприемлем. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Страны НАТО с момента моего последнего визита в прошлом году тратят миллиарды долларов по моей просьбе, но этого недостаточно. США тратят слишком много. Границы Европы плохие. Трубопроводные доллары для России неприемлемы», — отметил Трамп.

Ранее 12 июля США заявили, что компаниям, участвующим в проекте строительства трубопровода «Северный поток-2», грозят санкции. «Мы дали ясно понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несет в себе риск санкций», — говорится в заявлении Госдепа.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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