США пригрозили санкциями участникам «Северного потока-2»

Компаниям, участвующим в проекте строительства трубопровода «Северный поток-2», грозят санкции. Об этом заявил представитель государственного департамента США, передает РИА Новости.

«Мы дали ясно понять, что компании, работающие в секторе российских экспортных трубопроводов, занимаются бизнесом, который несет в себе риск санкций», — говорится в заявлении. В Госдепе не уточнили, о каких ограничениях идет речь.

Ранее 11 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Германия стала «пленником России» из-за поддержки проекта «Северный поток-2». Он подчеркнул, что считает «крайне неуместной» ситуацию, при которой именно США платят за защиту Европы от России, когда ФРГ как богатейшая страна региона поддерживает строительство газопровода.

В конце июня Германия получила от США гарантии о том, что американские санкции пока не будут распространяться на российские газопроводы.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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