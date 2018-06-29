США определились с санкциями по «Северному потоку-2»

Германия получила от США гарантии о том, что американские санкции пока не будут распространяться на российские газопроводы. Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает немецкий телеканал n-tv.

«Мы добились гарантий, что санкции пока не затронут газопроводный проект», — сказала представитель Министерства экономики Германии.

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28 июня председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что США не будут менять свою позицию относительно ситуации на Украине и продолжат усиливать давление на Россию, в том числе по вопросу строительства «Северного потока-2».

В мае госсекретарь США Майк Помпео указал на то, что цель Вашингтона — свернуть «Северный поток-2», чтобы не допустить энергетическую зависимость ЕС от России. В Берлине же подчеркнули, что прокладка нового трубопровода — это экономический проект.

Во время апрельской встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от поддержки «Северного потока-2». В обмен на это он был готов предложить Евросоюзу новые договоренности по взаимной торговле.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года, начало строительства — на лето 2018-го.

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