Германию сочли пленником России

Президент США Дональд Трамп считает, что Германия стала «пленником России». Об этом он заявил, встретившись в генсеком Нато Йенсом Столтенбергом перед саммитом Североатлантического альянса в Брюсселе, передает Reuters.

Американский лидер раскритиковал поддержку Берлином проекта «Северный поток-2». Трамп подчеркнул, что считает «крайне неуместной» ситуацию, при которой именно США платят за защиту Европы от России, когда Германия как богатейшая страна региона поддерживает строительство газопровода с российской территории.

Он также вновь выразил недовольство тем, что германские власти неспособны увеличить расходы на собственную оборону, несмотря на имеющиеся у страны средства. Президент отметил, что Вашингтон в рамках НАТО «слишком много тратит, когда другие страны платят недостаточно». «Это продолжается десятилетиями, и это несоразмерно и несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам», — указал он, пообещал исправить ситуацию.

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Ранее сообщалось, что в НАТО готовятся к худшему сценарию саммита стран-членов альянса из-за угроз Трампа в адрес союзников. Мероприятие пройдет в бельгийской столице 11-12 июля.

Американский лидер уже неоднократно заявлял, что заставит всех членов НАТО платить взносы на оговоренном уровне в два процента ВВП. В то же время большинство государств, входящих в альянс, планирует достичь этой планки к 2024 году. США тратят на НАТО 3,58 процента ВВП — больше всех остальных.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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