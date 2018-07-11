Власти Бельгии предпочли футбол Дональду Трампу

Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО, однако ни король Бельгии Филипп, ни премьер-министр Шарль Мишель не приехали встречать высокого гостя. Об этом пишет газета Le Soir.

Причиной нарушения протокола стал футбольный матч Бельгия-Франция, в ходе которого команды боролись за выход в финал чемпионата мира. Игру в Санкт-Петербурге посетили король, а также глава МИД королевства Дидье Рейндерс. Премьер-министр, хоть и остался в стране, предпочел провести время на фанатской зоне в городе Брен-лё-Конт.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции. Финал чемпионата мира пройдет на московском стадионе «Лужники» 15 июля.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Ранее сообщалось, что в ходе мероприятия будет объявлено о вступлении в альянс нового члена.

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