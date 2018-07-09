Макрон не встретит Путина на матче сборной Франции в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон не встретятся в Санкт-Петербурге, куда последний приедет на полуфинальный матч чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинуть Санкт-Петербург. В свою очередь, график президента (России) не предусматривает посещение этого матча», — сказал Песков. Он также отметил, что встречи на высшем уровне между Францией и Россией достаточно интенсивны и дефицита в общении нет.

6 июля сообщалось, что Макрон прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать свою национальную сборную в матче с Бельгией. Игра пройдет 10 июля.

В последний раз оба президента встречались в конце мая в ходе Петербургского экономического форума.

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