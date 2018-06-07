НАТО усилится

Организация Североатлантического договора приняла решение увеличить свой командный персонал, создать новые штабы в Германии и США, а также ожидает увеличения военных расходов. Об этом на пресс-конференции после первого дня встречи министров обороны стран-членов альянса заявил его генсек Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По его словам, главы оборонных ведомств намерены увеличить численность персонала более чем на 1,2 тысячи человек. «Кроме того, договорились о создании нового командования в США и нового командования в Германии, чтобы наши силы были в нужном месте в нужное время», — указал он.

Столтенберг добавил, что в 2018 году ожидается увеличение военных расходов стран-членов НАТО на 3,8 процента. Он указал, что большинство государств, входящих в альянс, планирует достичь оговоренной планки в 2 процента ВВП к 2024-му.

На встрече также была согласована инициатива по повышению боеготовности НАТО: выделение к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в 30 дней или менее. Организация также создаст центр киберопераций.

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Ранее 7 июня аналитики указывали, что российские технологии радиоэлектронной борьбы опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.

До этого сообщалось, что Катар хотел бы вступить в НАТО, с которой в настоящее время эффективно сотрудничает. В настоящее время в Североатлантический альянс, основанный в апреле 1949 года, входят 29 стран. Военные расходы всех членов НАТО в совокупности составляют более 70 процентов от общемирового объема.

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