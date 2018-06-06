В НАТО выступили против отмены антироссийских санкций

НАТО приветствует намерение правительства Италии поддерживать диалог с Россией, однако считает необходимым оставить в силе введенные в отношении Москвы ограничения. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, пишет агентство ANSA.

«Мы должны поддерживать политический диалог с Россией, но экономические санкции важны», — указал он. Генсек добавил, что у альянса двухсторонний подход к отношениям с Москвой: «необходимо сильное сдерживание, сильная оборона в комбинации с политическим диалогом, потому что мы не нацелены на изоляцию», передает «Интерфакс».

Столтенберг подчеркнул, что российская сторона должна поменять поведение, прежде чем санкции будут сняты. По его словам, ограничения «дают четкий посыл: то, что Россия сделала на Украине, должно иметь последствия».

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5 июня новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство будет выступать против антироссийских санкций, а также настаивает на пересмотре системы ограничений.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

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