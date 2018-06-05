Италия выступила против антироссийских санкций

Новое правительство Италии будет выступать против санкций, введенных западными странами в отношении России. Об этом заявил во вторник, 5 июня, новый премьер-министр страны Джузеппе Конте в верхней палате парламента (сенате), передает Il Fatto Quotidiano.

По его словам, США традиционно остаются союзником Рима, однако новый кабинет министров также настроен на открытость по отношению к России. «Мы выступим за пересмотр системы санкций, начиная с тех, которые угнетают российское гражданское общество», — заявил он. Конте также указал, что Москва в последние годы укрепила свою международную роль в решении различных геополитических кризисов.

В сенате 5 июня должно пройти голосование по вотуму доверия новому кабинету, состоящему из представителей партий «Движение пяти звезд» и «Лига Севера». Состав правительства был утвержден президентом страны Серджо Маттареллой 1 июня, тогда же его члены принесли присягу и вступили в должность.

Материалы по теме Расширение хамства Как закон о противниках Америки бьет по экономике России и ЕС

В начале марта в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам. Победившие в голосовании «Движение пяти звезд» и «Лига Севера» смогли представить кандидата на пост премьер-министра лишь через две недели. 53-летний Конте ранее не был известен широкой публике.

Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Кремль настаивает, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!