Итальянские популисты выбрали в премьеры никому не известного мужчину

Победившие на парламентских выборах в Италии популистские партии «Движение пяти звезд» и «Лига Севера» представили президенту страны Серджо Маттарелле кандидата на пост премьер-министра. Об этом сообщает The Local во вторник, 22 мая.

Новым главой кабинета министров должен стать малоизвестный политик Джузеппе Конте (Giuseppe Conte), который раньше был адвокатом и профессором права.

54-летний Конте изначально придерживался левых взглядов, однако потом от них отказался, заявив, что «сейчас левацкие идеологии XX века больше не актуальны». Лидер партии «Движение» изначально планировал назначить его ответственным за упрощение бюрократического аппарата страны.

Как отмечает издание, до этого он не был известен широкой публике. За время всей предвыборной кампании, выборов и переговоров по созданию правительства, которые продолжались более двух месяцев, его имя нигде не фигурировало.

Несмотря на небольшую известность Конте в политике, по словам лидера «Движения» Луиджи Ди Майо, претендент — «политическая, а не техническая фигура». «Я рад, что мы сошлись на такой кандидатуре, — сказал он. — Конте не будет обузой для итальянского общества».

Что касается других рассмотренных кандидатур, Маттео Сальвини — лидер «Лиги Севера», выступающей за предоставление в перспективе северным итальянским провинциям независимости, ранее заявлял, что главе государства не был предоставлен список кандидатов. «Мы же не футбольную команду создаем», — посетовал политик, отмечает телеканал Rai News.

В начале мая сообщалось, что лидеры победивших партий во время встречи в Милане достигли соглашения по программе коалиционного правительства. Среди пунктов договоренностей борьба с коррупцией, реформа рынка труда, меры по охране окружающей среды и недопущение приватизации водных ресурсов, а также отмена принятой ранее пенсионной реформы, передавало ТАСС.

В начале марта этого года в Италии прошли парламентские выборы, по итогам которых большинство голосов избиратели отдали евроскептикам и популистам. Результаты заставили страны Евросоюза обеспокоиться будущим ЕС. По результатам подсчета 99 процентов голосов, с большим отрывом победила популистская партия «Движение пяти звезд». «Лига Севера», поддерживающая антимигрантскую политику и входящая в правоцентристскую коалицию вместе с партией бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» и националистической «Братья Италии», набрала 17,3 процента голосов.

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