Раскрыты планы по приему Украины в НАТО

Страны-члены НАТО решили принять Украину в состав альянса еще 10 лет назад. Об этом сообщил в среду, 6 июня, бывший генсек организации Фог Расмуссен, отвечая на вопросы подписчиков немецкой газеты Die Welt, передает ТАСС.

По его словам, такой договоренности страны достигли еще в 2008 году при условии, что Киев выполнит ряд необходимых условий. «Однако, несмотря на существенный прогресс за последние три-четыре года, Украине предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем она сможет присоединиться», — заявил Расмуссен.

Бывший генсек также добавил, что члены НАТО должны поддерживать украинскую сторону, особенно в условиях конфликта в Донбассе. В то же время он признал, что открытый вооруженный конфликт в Европе сегодня недопустим.

Материалы по теме Взяли членство в свои руки Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО

В конце мая Венгрия направила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с инициативой пересмотра программ поддержки альянсом Киева. В обращении говорилось, что «украинское государство ослабло до такой степени, что не способно выполнять свои базовые обязательства». В организации отмечали, что не планируют пересматривать свою политику.

В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что историческое призвание страны — стать восточным рубежом европейской цивилизации. По его словам, Киев будет двигаться к полноправному членству в ЕС и НАТО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!