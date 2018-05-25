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Путин предостерег Запад от перехода «красной линии» в отношениях с Россией

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Владимир Путин призвал страны Запада не переходить в отношениях с Россией «красную линию». Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Мало того, что НАТО подошло к нашим границам, у нас возникло подозрение, что завтра Украину тоже туда включат и там еще поставят какие-нибудь радары и системы противоракетной обороны, — отметил президент. — Ну есть какие-то границы, понимаете, "красную черту" нельзя переходить».

«Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — призвал российский лидер.

В качестве примера Путин привел внутриукраинский кризис. «Зачем на Западе поддержали государственный переворот на Украине, причем вооруженным путем? — спросил он. — Ведь были же у власти так называемые прозападные политики, в лице господина Ющенко и Тимошенко. Нет, надо было с помощью силы вооруженный переворот устроить. Ну зачем? Довели вот до такого кризиса».

В августе прошлого года председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе выступления перед послами ЕС заявил, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. «Я видел, что мой друг [президент Украины Петр] Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — отметил Юнкер.

За несколько дней до этого заявления Порошенко выразил уверенность, что страна получит членство в ЕС и НАТО. В феврале 2017 год украинский президент подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он уже называл членство Украины в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.

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