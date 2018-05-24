Венгрия пожаловалась США на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на встрече с помощником государственного секретаря США по вопросам европейской и евразийской политики Уэссом Митчеллом обсудил языковой спор Будапешта с Киевом. Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

«Венгрия высоко ценит помощь Соединенных Штатов в интересах разрешения конфликта, который сложился с Украиной из-за законодательства, нарушающего права меньшинств», — сказал Сийярто.

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Глава МИД Венгрии добавил, что Будапешт хотел бы, «чтобы 150 тысяч закарпатских венгров могли жить в мире и правовой безопасности, а Украина прекратила нарушать свои международные и двусторонние обязательства».

В сентябре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет преподавания на любом языке, кроме украинского. С 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин, проведя встречу с Сийярто, порадовался исходу венгров из Закарпатья. «Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион», — указал дипломат.

По данным переписи населения Украины за 2001 год в Закарпатской области проживали 151,5 тысячи этнических венгров.

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