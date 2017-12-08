Киев заявил об исходе венгров из Закарпатья

Министр иностранных дел Украины провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, об этом он написал в Twitter.

«Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион», — указал дипломат.

Он отметил, что Киев и Будапешт имеют общую задачу — поддержать общины и помочь им.

Вечером 13 октября в Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья. Организаторы акции заявляли, что выступают за «самоопределение Закарпатья и за свободу национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины». Митинг был организован венгерской партией «Йоббик». От партии на мероприятии присутствовали евродепутат Кристина Морваи, которой был запрещен въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, одетый в футболку «Крым — это Россия, а Закарпатье — это Венгрия».

11 октября Климкин обвинил Будапешт в поддержке сепаратизма в Закарпатской области. Днем ранее Сийярто отказался от предложения Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине закона об украинизации образования.

По данным переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, в Закарпатской области Украины проживало 151,5 тысяч этнических венгров.