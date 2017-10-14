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В Венгрии потребовали отделения Закарпатья от Украины

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В Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья. Об этом в своем Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Она напомнила, что организаторы акции заявляли, что выступают за «самоопределение Закарпатья и за свободу русинских, польских, болгарских, румынских, армянских национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины». Также организаторы мероприятия, как указала Непоп, «выражают протест против варварства путчистов, которые захватили в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев».

«Убеждена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции: "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине". И для полноты картинки — официальный флаг каталонской автономии», — написала Непоп.

Телеканал NewsOne, который вел трансляцию мероприятия, отмечает, что на акции присутствовали около ста человек. По данным телеканала, митинг был организован венгерской партией «Йоббик». От партии на мероприятии присутствовали евродепутат Кристина Морваи, которой был запрещен въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, который был одет в футболку «Крым – это Россия, а Закарпатье — это Венгрия».

Гауди-Надь в комментарии телеканалу отметил, что «все инициативы Украины будут блокироваться Венгрией, так как Венгрия имеет право вето и оно будет применено в отношении Украины».

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев в своем Facebook написал, что «Будапешт, несмотря на наш для многих обозревателей слишком конструктивный дипломатический подход, откровенно заигрывается».

«Будем решитель протестовать и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отмежуются от этих позорных призывов», —
заявил Макеев.

11 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатской области. Днем ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался от предложения Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине закона об украинизации образования.

В сентябре Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

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