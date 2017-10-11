Киев обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатской области. Соответствующий пост в своем микроблоге Twitter глава внешнеполитического ведомства опубликовал в среду, 11 октября.

«Венгерский МИД сообщил нашему посольству об акции 13 октября под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм?» — написал Климкин. Глава украинского МИД добавил, что Киев направил ноту протеста «с требованием запретить эту провокацию». «Уверен, Венгрия в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины», — высказал он мнение.

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Днем ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался от предложения Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине закона об украинизации образования. Сийярто в понедельник, 9 октября, посетил Ужгород, где провел встречу с руководителями организаций закарпатских венгров и исторических церквей для согласования точек зрения.

Глава украинского МИД заявил, что возобновляет предложение посетить регион вместе, выслушать венгерскую диаспору и начать предметный диалог. Комментируя предложение Климкина, Сийярто заявил, что украинский коллега «опоздал» и мнение закарпатских венгров «следовало спрашивать до принятия закона».

Ранее в этот же день в Будапеште сообщили, что потребуют пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за украинского закона об образовании.

В сентябре Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.