Глава МИД Венгрии демонстративно отказал Климкину во встрече

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался от предложения украинского коллеги Павла Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине резонансного закона об образовании. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает портал Magyar Nemzet.

Отмечается, что Сийярто в понедельник, 9 октября, посетил Ужгород, где встретился с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей для согласования точек зрения. Климкин, в свою очередь, написал в Twitter, что возобновляет предложение посетить регион вместе, выслушать венгерскую диаспору и начать предметный диалог. Комментируя предложение украинского коллеги, Сийярто заявил, что Климкин «опоздал» и мнение закарпатских венгров «следовало спрашивать до принятия закона».

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Ранее в этот же день в Будапеште сообщили, что потребуют пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за украинского закона об образовании.

5 октября Венгрия призвала Россию объединиться для совместного давления на Украину. «Мы оказываем воздействие, какое можем, но пока его явно недостаточно. К великому сожалению, международное сообщество молчит по этому вопросу», — сказал заместитель главы комитета по международным делам парламента Венгрии Мартон Генгеши.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.