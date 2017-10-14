Саакашвили затруднился найти в Закарпатье «украинское государство»

Лидер «Движения новых сил» («Рух нових сил») Михаила Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что в Закарпатской области отсутствует украинское государство.

«Я езжу в Закарпатье каждый месяц и я Вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014 году, так и нет сейчас», — рассказал Саакашвили.

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«Если ты приезжаешь в Берегово, то там вообще не чувствуется украинского государства: там венгерские флаги, венгерское образование, венгерское финансирование частного бизнеса. Здесь вопрос не в политике Венгрии, а в отсутствии политики Украины», — подчеркнул политик.

Вечером 13 октября в Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья. Организаторы акции заявляли, что выступают за «самоопределение Закарпатья и за свободу национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины». Митинг был организован венгерской партией «Йоббик». От партии на мероприятии присутствовали евродепутат Кристина Морваи, которой был запрещен въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, который был одет в футболку «Крым – это Россия, а Закарпатье — это Венгрия».

11 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатской области. Днем ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался от предложения Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине закона об украинизации образования.

В сентябре Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

