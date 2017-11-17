Автономию для венгров Закарпатья назвали экзистенциальной

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом, в том числе в украинском Закарпатье, имеют право на получение автономии и венгерского гражданства. Об этом он сказал в интервью агентству Fidesz.
«Венгерское гражданство для закарпатцев — это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру. Правительство стремится к тому, чтобы после сотни лет репрессий люди почувствовали преимущества быть гражданином Венгрии», — заявил Шемьен.
Он добавил, что Будапешт несет ответственность за всех заграничных венгров и выполняет все свои обязательства перед ними, в том числе путем предоставления гражданства. Шемьен также подчеркнул, что страна оказывает материальную помощь врачам, учителям Закарпатья, обеспечивает бесплатное питание детей младшего возраста, доставляет вакцины.
Вечером 13 октября в Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья. Организаторы мероприятия заявляли, что выступают за самоопределение региона и за свободу национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины. Митинг был организован венгерской партией «Йоббик». От нее на мероприятии присутствовали евродепутат Кристина Морваи, которой был запрещен въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, одетый в футболку «Крым — это Россия, а Закарпатье — это Венгрия».
10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался от предложения украинского коллеги Павла Климкина встретиться в Закарпатской области для обсуждения принятого на Украине закона об украинизации образования.
В сентябре Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.