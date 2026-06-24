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11:01, 24 июня 2026Россия

Стало известно о начале охоты ВСУ на российских военных в Крыму

Военблогер с позывным Ветеран заявил, что ВСУ начали охоту на военных в Крыму
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали охоту на несущих службу в Крыму российских военных. Об этом стало известно из публикации российского военблогера с позывным Ветеран.

Публицист заявил, что украинские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) стали все чаще выбирать в качестве целей бойцов мобильных огневых групп, которые создавались именно для уничтожения дронов противника.

Что касаемо МОГ (мобильных огневых групп) на полуострове: противник начал активную охоту на них. Уже есть множество случаев, когда расчеты МОГ попадали под огонь украинских дронов

ZАПИСКИ VЕТЕРАНА

По словам военблогера, атаки происходят так: Украина запускает БПЛА по различным объектам, и когда МОГ пытаются их сбить, ВСУ подгоняют дрон-матку, с которого беспилотники уже наносят удары по самим военным.

«На трассе Р-280 "Новороссия" МОГи также стали приоритетной целью для расчетов ВСУ. Работа МОГ сейчас становится не менее важным и не менее опасным делом, чем работа на ЛБС (линии боевого соприкосновения)», — подытожил он.

Ранее сообщалось о брошенных против России резервах ВСУ.

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