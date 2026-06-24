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08:31, 24 июня 2026Россия

Стало известно о брошенных против России резервах ВСУ

Авторы проекта «Два майора» заявили, что ВСУ бросили против России накопленные резервы
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Во время массированного налета на регионы России Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в атаку накопленные за несколько дней резервы. Об этом стало известно из публикации связанного с российскими военными проекта «Два майора».

Как заявили авторы публикации, украинские военные запустили по регионам России те дроны, которые копили последние несколько дней, и часть основного удара пришлась по Крыму в целом и Севастополю в частности. Из-за этого мощности системы противовоздушной обороны города оказались перегружены.

Враг несколько суток копил ударные БПЛА, что было видно по снизившейся статистике сбитых дронов от оборонного ведомства. Использовав накопленные резервы, перегрузил возможности ПВО полуострова. В результате обесточен город-герой Севастополь

«Два майора»

Ранее сообщалось, что на объектах Севастополя введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и предпринимают меры для ликвидации последствий.

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