Российский город остался без света из-за атаки ВСУ

Развожаев: Севастополь остался без света из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру

Из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и предпринимают меры для ликвидации последствий. «Все экстренные службы находятся в полной готовности», — написал он.

Развожаев уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотников в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе. По предварительной информации никто из людей не пострадал.

Ранее Развожаев объяснил желание Украины навредить севастопольцам. По его словам, Севастополь всегда был для Украины «красной тряпкой», отсюда и желание навредить как севастопольцам, так и крымчанам.