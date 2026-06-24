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11:26, 24 июня 2026Россия

В Минобороны раскрыли детали применения ВСУ польских разведывательных беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили разведывательные беспилотники FlyEye польского производства
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили разведывательные беспилотники FlyEye польского производства. Детали применения западной техники Вооруженными силами Украины (ВСУ) раскрыли в Министерстве обороны.

Также целями воздушных таранов боевых групп по ПВО центра «Рубикон» стали разведывательные «Лелеки», G25, разведывательно-ударные «Домахи», дроны-камикадзе «Булава», «Батон», Darts, Hornet американского производства и барражирующий боеприпас HF-1 производства Германии.

По данным оборонного ведомства, все они были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня средства противовоздушной обороны сбили 323 украинских беспилотника над регионами России. Все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу.

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