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07:33, 24 июня 2026Россия

Опубликовано заявление Минобороны после массированного налета ВСУ на регионы России

В ночь на 24 июня средства ПВО сбили 323 украинских БПЛА над регионами России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В ночь с 23 на 24 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Заявление с таким содержанием после массированного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовало российское Министерство обороны.

Как рассказали журналистам в Минобороны, под удар попали 20 субъектов федерации, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Орловская и Пензенская область, Крым и Московский регион.

Российские военные отметили, что все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения.

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