В ночь с 23 на 24 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 323 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами России. Заявление с таким содержанием после массированного налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовало российское Министерство обороны.
Как рассказали журналистам в Минобороны, под удар попали 20 субъектов федерации, среди которых Астраханская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Орловская и Пензенская область, Крым и Московский регион.
Российские военные отметили, что все сбитые летательные аппараты относились к самолетному типу. О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.
Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Севастополь временно остался без электроснабжения.