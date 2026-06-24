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11:31, 24 июня 2026Экономика

Россияне изменили мнение об экономической ситуации в стране

«Ромир»: Индекс потребительской уверенности россиян вырос на 7 пунктов
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В прошлом месяце индекс потребительской уверенности россиян увеличился на семь пунктов, если сравнивать с апрелем, и оказался на уровне января. Об этом сообщил «Ромир».

Такая динамика говорит об улучшении восприятия экономической ситуации населением.

«Россияне стали заметно реже оценивать текущую ситуацию как экономический кризис. В мае такой точки зрения придерживались 28 процентов опрошенных против 33 процентов месяцем ранее. Одновременно выросла доля тех, кто считает, что страна сталкивается лишь с отдельными экономическими трудностями», — сообщил холдинг.

Люди, как выяснил «Ромир», стали спокойнее оценивать сложившееся положение дел и теперь чаще ориентируются на долгосрочное планирование. При этом сильнее всего индекс вырос среди аудитории, которая использует телевидение как один из основных источников информации.

В I квартале 2026 года индекс потребительской уверенности жителей России упал до минус 12 процентов. Кроме того, ухудшилась оценка текущей ситуации в экономике и ожидания на ближайший год.

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