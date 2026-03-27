12:23, 27 марта 2026

Россияне впали в пессимизм из-за экономики

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Индекс потребительской уверенности в первом квартале 2026 года упал до минус 12 процентов, а одновременно с ним ухудшилась оценка текущей ситуации в экономике и ожидания на ближайший год. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Надежды на улучшение ситуации имеют 19 процентов респондентов, а пессимизм по этому поводу высказывают 32 процента. Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении также упал до минус 6 процентов.

Оперативные данные «Сбериндекса» рисуют похожую картину. В середине марта в реальном выражении потребительские расходы оказались на 0,4 процента ниже, чем годом ранее.

Тенденцию подтверждают другие данные Росстата. Индекс благоприятности условий для крупных покупок за квартал упал с минус 17 до минус 19 процентов, а для сбережений — с минус 21 до минус 22 процентов.

С возрастом доля негативных настроений ухудшается. Если у молодых респондентов индекс ожиданий поднялся с минус 6 до минус 4 процентов, то у граждан старше 50 лет он упал с минус 8 до минус 11 процентов.

Ранее сообщалось, что в марте индекс промышленного оптимизма в России снизился до минус 20 пунктов. Это худшие значение с апреля 2020 года.

