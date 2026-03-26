Российская промышленность укрепилась в пессимизме

Индекс промышленного оптимизма в России в марте снизился до минус 20 пунктов

В марте индекс промышленного оптимизма в России, перешедший в отрицательную зону еще в декабре 2024 года, снизился до минус 20 пунктов, что является худшим значением с апреля 2020 года, когда бизнес реагировал на пандемию COVID-19. Об этом со ссылкой на подсчеты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН пишет «Коммерсантъ».

Планы выпуска упали до минус 11 пунктов, что стало худшим значением с марта 2022 года, а баланс фактического спроса достиг минимальных в постковидный период минус 35 пунктов. На фоне укрепления пессимистических настроений индекс прогнозов промышленности также обновил четырехлетний минимум.

При этом предприятия начинают привыкать к новой реальности. В марте доля респондентов, оценивающих спрос как нормальный, осталась на февральском уровне, что немногим выше январских 30 процентов.

Такие настроения зафиксированы на фоне снижения, по данным Росстата, промышленного производства в феврале на 0,9 процента после околонулевого январского уровня. На общий результат повлияло падение обработки (минус 2,8 процента в годовом выражении), в которой провал обеспечили металлургия, производство стройматериалов, машиностроение и автомобильная промышленность.

Индекс предпринимательской уверенности Росстата в феврале в добыче опустился до минус 7 процентов, в обработке — до 0,4 процента. Ключевыми ограничениями для предприятий остаются дефицит рабочей силы и спрос. До этого S&P Global сообщал, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обработке в феврале оставался ниже 50 пунктов. Такой результат означает сокращение деловой активности.

Ранее сообщалось, что обвал потребления и производства в России цемента по итогам года может превысить негативные прогнозы. По итогам первых двух месяцев года результат оказался существенно хуже ожиданий, поэтому в начале второго квартала аналитики готовятся пересмотреть оценки.