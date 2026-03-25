Потреблению цемента в России предсказали обвал

«Ъ»: Потребление цемента в России в 2026 году обвалится до минимума с 2010 года

По итогам 2026 года потребление цемента в России может сократиться на 24,6 процента, до минимальных с 2010 года 46 миллионов тонн. Об этом со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании СМПРО и оценку «Союзцемента» пишет «Коммерсантъ».

Аналитики указывают, что такой провал эквивалентен закрытию семи предприятий мощностью около двух миллионов тонн каждое. При этом управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь не исключает, что в начале второго квартала прогноз придется пересмотреть в худшую сторону.

Дело в том, что масштаб снижения в первом квартале никто не смог предсказать. В январе-феврале падение превысило 25 процентов. Производство цемента при этом сократилось на 31,2 процента, до 4,2 миллиона тонн.

Отдельно в феврале ситуация с потреблением оказалась заметно хуже, чем в январе. На этом фоне некоторые заводы полностью прекратили выпуск продукции, а остальные существенно сократили его.

Основной причиной такой динамики стало сокращение объемов строительства. В ближайшее время разворот тенденции вряд ли возможен в связи с обрушением продаж новостроек и невозможностью компенсировать такой спад за счет строительства инфраструктуры.

Дополнительной проблемой становится растущий импорт цемента. В том числе выкинуть большие объемы на рынок может Иран, которому необходима валютная выручка.

Отправлять на экспорт свой цемент российские производители не могут из-за отсутствия конкурентных преимуществ. Кроме того, укрепление рубля дополнительно ухудшает ситуацию. Рынок европейских стран для России закрыт, у постсоветских есть свое производство, а на азиатском направлении конкурировать с Китаем крайне сложно.

