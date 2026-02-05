Потребление ключевого стройматериала в России обрушилось

«Ъ»: Потребление цемента в России упало до более чем 15-летнего минимума

В начале 2026 года отгрузки цемента в России упали до более чем 15-летнего минимума. О резком падении спроса на ключевой стройматериал сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

По итогам января потребление цемента в России, согласно оценке аналитиков консалтинговой компании СМПРО, сократилось на 30 процентов в годовом выражении. В «Цемросе» (ведущий отечественный производитель — прим. «Ленты.ру»), в свою очередь, заявили о падении потребления ключевого стройматериала на 25 процентов год к году. Объемы отгрузки за отчетный период, пояснили в компании, оказались сопоставимы с уровнем, фиксировавшемся в кризисные 2008-2009 годы.

На подобную динамику повлиял ряд факторов, поясняют эксперты. К числу основных причин аналитики отнесли аномальные холода во второй половине января и снижение объемов ввода жилья на первичном рынке. За весь 2026-й, прогнозируют в ассоциации «Союзцемент», суммарное потребление этого стройматериала в стране упадет на 20-25 процентов в сравнении с показателем за 2025-й.

Еще одним фактором, влияющим на ситуацию в российской цементной отрасли, «Цемрос» называл устойчивые поставки стройматериала из Ирана и Белоруссии. В сложившихся реалиях, отмечали в компании, выпускать цемент в тех же объемах, что прежде, становится нерентабельно. На этом фоне руководство холдинга приостановило работу нескольких заводов в России. В обозримом будущем кризис в отрасли вряд ли пойдет на спад, предложение на внутреннем рынке продолжит существенно опережать спрос, констатировали аналитики.