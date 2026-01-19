Строительный кризис ударил по крупнейшему в России производителю цемента

«Цемрос» приостановил работу нескольких заводов в России на фоне падения спроса

Сокращение объемов ввода нового жилья вызвало заметное падение спроса на цемент в Росcии, из-за чего руководству холдинга «Цемрос» пришлось закрыть несколько своих предприятий. Об этом сообщается на сайте крупнейшего в стране производителя цемента.

Строительный кризис начал оказывать давление на компанию еще в середине прошлого года. Тогда руководство компании было вынуждено приостановить работу Белгородского цементного завода. С тех пор с проблемой рентабельности столкнулись еще несколько предприятий, отметил глава департамента маркетинга и стратегического анализа холдинга Денис Усольцев.

Речь идет о филиале, расположенном в Ульяновской области, а также о производственной площадке в Липецкой области, пояснил он. В случае с первым компания приняла решение провести поэтапную консервацию завода. Что касается второго, то там прекратили выпуск клинкера, переведя предприятие на ограниченный режим работы, с сохранением помола, упаковки и лабораторных функций, констатировал Усольцев.

Одной из главных причин кризиса стало сокращение ввода первичного жилья в России, отмечают в «Цемросе». На ситуацию также оказывает влияние устойчивый импорт цемента из Ирана и Белоруссии. В результате, объяснили в компании, на внутреннем рынке предложение существенно опережает спрос. В сложившихся реалиях производить цемент в больших объемах становится невыгодно, так как часть продукции остается невостребованной, резюмировали в холдинге.