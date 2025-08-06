Крупнейший в России производитель цемента перейдет на четырехдневку

Компания «Цемрос» с 1 октября перейдет на четырехдневную рабочую неделю

Руководство компании «Цемрос», являющейся крупнейшим в России производителем цемента, вслед за автозаводами перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса в отрасли. Об этом сообщает «Агентство новостей "Строительный бизнес"».

Сокращенную рабочую неделю на предприятии запустят с 1 октября 2025 года. Сотрудники уже получили соответствующие уведомления от начальства. Главной причиной подобной меры стало затяжное падение объемов потребления цемента в России на фоне спада в строительной отрасли. На ситуацию, как уточняется, также оказал влияние рост доли импортного цемента.

В сложившихся условиях необходимости в увеличении производства ключевого стройматериала нет, так же как и в сохранении стандартной пятидневки. Сокращение рабочей недели будет носить временный характер, как предполагается, до стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Ориентировочных сроков возобновления стандартного режима работы в компании не назвали.

Ранее в «Цемросе» сообщили о приостановке деятельности Белгородского цементного завода на фоне снижения рентабельности бизнеса и ухудшения рыночной конъюнктуры из-за сокращения объемов жилищного и транспортного строительства. По итогам первых пяти месяцев 2025 года суммарные объемы производства цемента в России сократились на 8 процентов, а потребление ключевого стройматериала упало на 7 процентов. В «Союзцементе» не ждут стабилизации ситуации в отрасли в обозримом будущем. «Цементная отрасль будет соответствовать этим трендам», — резюмировали в объединении.