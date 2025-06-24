Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:54, 24 июня 2025Экономика

В России заметно упало производство ключевого стройматериала

«Союзцемент»: Производство цемента в России сократилось на 8 % в январе-мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

По итогам первых пяти месяцев 2025 года суммарные объемы производства цемента в России сократились на 8 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении выпуска ключевого стройматериала в стране сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Союзцемента».

За отчетный период производство цемента упало до 21,5 миллиона тонн. Схожую динамику продемонстрировало и потребление этого стройматериала. В январе-мае показатель снизился на 7 процентов и составил 22,1 миллиона тонн. Таким образом, объемы потребления превысили выпуск на 600 тысяч тонн, уточнили в отраслевом объединении.

Материалы по теме:
«Светлое будущее может не наступить» На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
«Светлое будущее может не наступить»На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
6 декабря 2024
В мире идет борьба за песок. Почему важнейший для строительства ресурс скоро станет большой редкостью?
В мире идет борьба за песок.Почему важнейший для строительства ресурс скоро станет большой редкостью?
15 февраля 2024

Сокращение выпуска и потребления в России фиксируются на фоне общего спада в строительной отрасли. Подобный расклад, согласно ожиданиям экспертов, сохранится на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе. «Цементная отрасль будет соответствовать этим трендам», — резюмировали в «Союзцементе».

Объемы производства и потребления цемента в стране падают не первый месяц. С пиковым кризисом, полагают аналитики, строительная отрасль столкнется в 2025 году. Ожидать же постепенного восстановления спроса на этот стройматериал стоит не раньше 2027-го, утверждают эксперты. В ближайшие несколько лет негативная динамика сохранится на фоне ожидаемого сокращения темпов ввода нового жилья в стране и снижения реализации инфраструктурных проектов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МАГАТЭ раскрыло подробности удара США по ядерным объектам Ирана

    Правительство Омска отреагировало на скандал из-за Гогунского на Дне города

    Названы худшие способы разорвать отношения

    Россиянин захотел поскорее выгнать надоедливую подругу и выбросил ее в мусоропровод

    Российский врач раскрыл секрет моложавой внешности Тимура Родригеза

    Раскрыты последствия запрета самокатов в российском миллионнике

    Валентине Терешковой стало плохо на заседании Госдумы. Что с ней произошло?

    Детеныши диких кошек Жоффруа попозировали на камеру в российском зоопарке

    В США назвали флот России самым боеспособным в Черном море

    Украинский беспилотник долетел до Самарской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости