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09:38, 9 апреля 2025Экономика

В России спрогнозировали затяжное падение потребления цемента

«Ъ»: Потребление цемента в России вернется к росту не раньше 2027 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Суммарные объемы потребления цемента в России будут падать в течение ближайших нескольких лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков «Союзцемента» и консалтинговой компании СМПРО.

Эксперты утверждают, что потребление ключевого строительного материала в стране вернется к росту не раньше 2027 года. Самый резкий спад, по их оценке, будет зафиксирован в этом году. По итогам 2025-го потребление цемента в России упадет на 7,5 процента в сравнении с показателем за 2024-й, до 61,4 миллиона тонн, а в 2026-м — еще на 0,5 процента, до 61,2 миллиона.

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В качестве главной причины подобной динамики аналитики назвали общий спад в строительной отрасли российской экономики. Речь идет об ожидаемом сокращении темпов ввода нового жилья в стране и снижении реализации инфраструктурных проектов. Эти факторы, предупреждают эксперты, повлекут за собой падение спроса на цемент. На этом фоне загрузка заводов не будет расти, а себестоимость производства ключевого стройматериала, напротив, продолжит увеличиваться.

Снижение объемов потребления цемента в России фиксируется не первый месяц. По итогам февраля 2025 года показатель сократился почти на 12 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. За первые два месяца потребление снизилось на 6 процентов и опустилось до отметки 6 миллионов тонн. Схожую динамику продемонстрировал и импорт ключевого стройматериала. В январе-феврале объемы ввоза цемента в РФ просели почти на 5 процентов, примерно до 341 тысячи тонн, тогда как экспорт вырос на 36 процентов (до 150 тысяч).

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