Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:22, 17 марта 2025Экономика

В России заметно снизилось потребление ключевого стройматериала

«Союзцемент»: Потребление цемента в России снизилось почти на 12 % в феврале
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

По итогам первых двух месяцев 2025 года суммарные объемы потребления цемента в России сократились на 6 процентов и опустились до отметки в 6 миллионов тонн. О заметном снижении спроса на ключевой стройматериал сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отраслевого объединения «Союзцемент».

Эксперты зафиксировали ускорение темпов снижения в феврале. За последний зимний месяц потребление цемента в стране снизилось почти на 12 процентов год к году. Производство этого стройматериала за отчетный период просело в меньшей степени — на 2 процента, до 6,1 миллиона тонн. Импорт цемента в январе-феврале сократился почти на 5 процентов и составил примерно 341 тысячу тонн, тогда как экспорт, напротив, вырос на 36 процентов (до 150 тысяч).

Материалы по теме:
«Светлое будущее может не наступить» На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
«Светлое будущее может не наступить»На российском рынке недвижимости созрел пузырь. Что будет с ценами на квартиры?
6 декабря 2024
В мире идет борьба за песок. Почему важнейший для строительства ресурс скоро станет большой редкостью?
В мире идет борьба за песок.Почему важнейший для строительства ресурс скоро станет большой редкостью?
15 февраля 2024

Аналитики связали подобную динамику в том числе с общим спадом в строительной отрасли. Этот тренд на внутреннем рынке, согласно их ожиданиям, будет сохраняться на протяжении всего 2025 года. Цементная же отрасль в целом будет соответствовать динамике в отрасли. На этом фоне ожидать значительного роста спроса на этот стройматериал в России не приходится, пришли к выводу в «Союзцементе».

Ранее в ООН спрогнозировали дефицит еще одного важного для строительства ресурса. Согласно прогнозам экспертов, мир может столкнуться с нехваткой песка уже к 2050 году. Подобной динамике будет способствовать ряд факторов, включая стремительный рост объемов нелегальной торговли и резкое наращивание использования речного песка. Подобные проблемы фиксируются на всем глобальном рынке, включая Россию. За последние несколько лет в стране возбудили несколько громких уголовных дел, ущерб от нелегальной добычи оценили в десятки миллионов рублей. Пресечь криминальный бизнес не помогают даже крупные штрафы. Эксперты объясняют это низким порогом входа в отрасль нелегальной добычи и высокой прибылью от этой незаконной деятельности.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия продвигается в Сумской области. Что происходит на границе и какая часть территории Курской области еще занята ВСУ?

    В Подмосковье спасатели вытащили провалившуюся под лед лосиху

    Германия передала Украине новый пакет военной помощи

    В Харьковской области рассказали о деморализации ВСУ из-за поражений на фронте

    Стало известно о пятикратных премиальных игрокам «Спартака» за победу над «Зенитом»

    В российском городе матери двоих детей-инвалидов продали трещащую по швам квартиру

    Путин присвоил звание генерал-майора Герою России

    Названа причина массовых вымираний на Земле

    Домогаров отказался переступать порог театра Моссовета после увольнения

    Уборщица оттаскала российского школьника после одной фразы и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше