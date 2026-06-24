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11:23, 24 июня 2026Экономика

С Невского проспекта исчезла легендарная реклама брачного агентства

Знаменитая реклама «Брачного агентства от Анатолия Ивановича» исчезла с Невского проспекта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге с Невского проспекта пропала одна из самых узнаваемых городских реклам. Речь идет о плакате «Брачного агентства от Анатолия Ивановича», который много лет встречал пассажиров у выхода со станции метро «Невский проспект». Об этом сообщают «Правила жизни».

Теперь место знаменитого объявления заняли афиши концертов. Исчезновение рекламы заметили 21 июня. По данным открытых картографических сервисов, плакат находился на этом месте как минимум последние семь лет. Хотя некоторые жители Северной столицы утверждают в сети, что баннер имеет 20-летнюю историю.

При этом само агентство продолжает работать и принимать новых клиентов. В компании объяснили, что отказались от размещения из-за высокой стоимости рекламы. Как выяснили «Правила жизни», аренда одной стороны такой афишной тумбы на Невском проспекте обходится более чем в 37 тысяч рублей в месяц.

Брачное агентство работает с 2002 года. Его основатель, 74-летний Анатолий Алтухов, ранее рассказывал, что решил заняться этой сферой после личного опыта поиска отношений. Позже он получил дополнительное образование в области психологии и продолжил развивать проект.

За годы существования агентство стало широко известно не только среди клиентов, но и среди жителей Петербурга. Реклама с улыбающимся Анатолием Ивановичем регулярно попадала в публикации о городских достопримечательностях и локальных легендах. Многие петербуржцы считали ее одним из неофициальных символов Невского проспекта.

Ранее стало известно, что россиянин заселился в гостиницу «Москва» в Санкт-Петербурге и лишился 260 тысяч рублей.

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