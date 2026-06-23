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15:03, 23 июня 2026Путешествия

Россиянин заселился в гостиницу Санкт-Петербурга и лишился 260 тысяч рублей

У постояльца гостиницы «Москва» в Санкт-Петербурге украли 260 тысяч рублей
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Россиянин заселился в гостиницу «Москва» в Санкт-Петербурге и лишился 260 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

17 июня постоялец принимал участие в конференции по искусственному интеллекту. Когда он находился в отеле, в какой-то момент его рюкзак остался без присмотра. Этим воспользовался Рахманкул Самылтыров. Он вынул из сумки деньги и скрылся. Все средства он потратил, а в суде отказался признавать вину. Мужчина объяснил, что его нет на видеозаписи камер наблюдения, присутствующих во время заседания суда он также не узнал.

Смольнинский районный суд признал Самылтырова виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а также обязали выплатить 260 тысяч рублей.

Ранее российские туристы пожаловались, что их обворовали во время отдыха в отеле на Мальдивах, а персонал лишь потребовал оплату неустойки и посмеялся над ними из-за денег.

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