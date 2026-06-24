Людям старше 50 лет составили идеальный рацион

Диетолог Лусон: Людям старше 50 лет необходимо чаще есть фасоль и орехи

Людям старше 50 лет необходимо внести существенные изменения в рацион, поскольку в этом возрасте происходит снижение уровня активности и мышечной массы, а также начинаются проблемы с гормонами, метаболизмом и регулированием уровня глюкозы в крови, утверждает диетолог Ана Лусон. В разговоре с изданием HuffPost она составила идеальное меню для людей этого возраста.

Так, Лусон посоветовала после 50 лет чаще есть жирную рыбу, такую как сардины, скумбрия или лосось, поскольку она содержит омега-3 жирные кислоты, которые полезны для правильной работы нервной и сердечно-сосудистой систем, а также высококачественный белок, витамин D и йод. Кроме того, важно употреблять больше овощей, орехов, оливкового масла, подчеркнула доктор.

Доктор также призвала людей старше 50 лет добавлять в рацион много бобовых. Лусон объяснила, что чечевица, нут и фасоль сочетают в себе сложные углеводы, клетчатку и растительный белок, благодаря чему замедляется усвоение глюкозы, а уровень энергии остается стабильным на протяжении всего дня, пояснила врач. Клетчатка в бобовых также питает кишечную микрофлору и способствует метаболическому здоровью, добавила она.

Ранее эндокринолог Софья Цатурян рассказала, какие продукты нельзя есть при сахарном диабете. В частности, она предупредила, что сладкая выпечка быстро повышает уровень глюкозы в крови.