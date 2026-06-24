Массово разгуливающих голыми по лесам мужчин заметили в российском регионе

Мужчины начали массово разгуливать голыми по лесам в Петербурге и Ленобласти

Мужчины начали массово разгуливать голыми по лесам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По данным издания, своими обнаженными выходами россияне делятся в региональных чатах. Мужчины признались, что таким образом желают слиться с природой. Многим приелся отдых на нудистских пляжах.

Часть «прогульщиков» призналась, что выходит в естественную среду только в теплое время года. Другие же смельчаки готовы оголяться и в морозы.

Как утверждает «Mash на Мойке», в Петербурге действует целое общество нудистов. В тематических чатах мужчины публикуют отчеты со своих выходов.

Ранее сообщалось, что в Московской области голый мужчина разгромил чужой припаркованный автомобиль. Дебошира задержали. Обстоятельства случившегося и мотивы его поступка выясняются.