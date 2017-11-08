Киев обвинил Венгрию в блокировании интеграции Украины с НАТО

Венгрия не забыла о своих угрозах блокировать взаимодействие Украины с международными организациями и препятствует интеграции страны с НАТО. Об этом в среду, 8 ноября, сказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает «Европейская правда».

«Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии из-за недовольства языковой статьей закона об образовании. Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны», — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что Будапешт пользуется принципом консенсуса, который действует в НАТО и «по сути, блокирует эффективное развитие (и исполнение) тех вещей, которые были заранее запланированы между Украиной и НАТО».

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Чиновница утверждает, что украинская сторона имеет поддержку со стороны секретариата альянса. С другими членами НАТО, которые сначала выражали обеспокоенность законом об образовании, начался диалог, и только Венгрия выбрала путь блокирования. «В штаб-квартире это воспринимается как неприемлемое поведение, и Альянс сам заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен», — утверждает она.

27 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на проведение в декабре заседания комитета Украина — НАТО. Он подчеркнул, что страна не может поддержать интеграционные устремления Украины.

В сентябре Верховная Рада приняла закон об образовании, который фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.