Венгрия заблокировала проведение заседания комиссии Украина — НАТО

Венгрия наложила вето на проведение в декабре заседания комитета Украина — НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто, говорится на сайте МИД Венгрии.

Он отметил, что Венгрия не может поддержать интеграционные устремления Украины.

До сентября, по его словам, Венгрия была самым активным сторонником интеграционных устремлений Украины. В начале осени Киев принял закон об украинизации образования, который Сийярто назвал «ударом в спину».

Материалы по теме Це не Європа Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы

При этом Сийярто уточнил, что это решение нельзя будет проигнорировать, поскольку для проведения заседания необходима единая позиция всех стран-членов альянса.

Принятый в сентябре Верховной Радой закон об образовании был подписан президентом страны Петром Порошенко в том же месяце. Киев фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года будет отменено преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств ликвидируют и в младших классах. Против принятия закона, помимо Венгрии, выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

