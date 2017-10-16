Венгрия обвинила Украину в лишении национальных меньшинств права на образование

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что закон об украинизации образования лишает представителей национальных меньшинств права на образование, что является нарушением Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Об этом в понедельник, 16 октября, сообщает УНИАН.

«Они (украинские власти — прим. «Ленты.ру») отобрали право у всех меньшинств использовать их родной язык для получения образования в возрасте с 10 лет. Это грубое нарушение прав человека, грубое нарушение прав меньшинств, и это грубое нарушение Соглашения о ассоциации. Поэтому на следующей сессии Совета ассоциации с Украиной мы должны поставить этот вопрос на повестку дня», — отметил он.

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13 октября сообщалось, что Будапешт внесет вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации ЕС с Украиной внесен на повестке дня Совета Европейского союза по иностранным делам.

Четырьмя днями ранее Сийярто предупредил, что Будапешт потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за закона об украинизации образования.

Принятый в сентябре Верховной Радой закон об образовании был в том же месяце подписан президентом страны Петром Порошенко. Киев фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В Будапеште заявили, что намерены блокировать все инициативы, выгодные Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС.