В Совете ЕС рассмотрят вопрос о пересмотре условий ассоциации с Украиной

Вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации ЕС с Украиной внесен на рассмотрение Совета Европейского союза по иностранным делам. Об этом сообщается в ответе генерального секретариата этого органа на запрос Deutsche Welle.

По настоянию Венгрии такой пункт включен в повестку дня встречи Совета ЕС по иностранным делам. «Поэтому ожидается, что венгерский министр [иностранных дел] поднимет этот вопрос в конце следующего заседания министров иностранных дел ЕС», — приводит ресурс ответ генерального секретариата Совета ЕС.

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9 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с лидерами закарпатских венгерских организаций и представителями церквей в Ужгороде заявил, что Будапешт потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за принятого Киевом закона об украинизации образования. «Этот закон нарушает соглашение об ассоциации, которое заключили ЕС и Украина, поэтому в следующий понедельник (16 октября — прим. «Ленты.ру») на встрече министров иностранных дел [членов ЕС] я предложу пересмотр соглашения об ассоциации», — приводит Deutshe Welle высказывание Сийярто по этому поводу.

Закон об образовании президент Украины Петр Порошенко подписал в сентябре. Ранее в том же месяце он был принят Верховной Радой. Нормативный акт фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.

Против принятия закона выступили Венгрия, Румыния, Молдавия, Болгария и Россия. В Будапеште заявили, что намерены блокировать все инициативы, выгодные Украине, во всех международных организациях, особенно в ЕС.

Совет по внешним сношениям — одна из формаций Совета Европейского союза, один из двух законодательных органов Европейского союза и один из семи его институтов.