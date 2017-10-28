В НАТО опровергли «блокировку» Венгрией заседания комиссии Украина — НАТО

Представители Североатлантического альянса утверждают, что не собирались проводить в декабре заседание комиссии Украина — НАТО, проведение которого в пятницу «заблокировала» Венгрия. Об этом представители организации рассказали УНИАН.

Также в альянсе указали, что «преданы прочным партнерским связям с Украиной», а заседание комиссии проходит регулярно на разных уровнях. Последнее заседание прошло в июле в Киеве, напомнили в НАТО.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на проведение в декабре заседания комитета Украина — НАТО. При этом он уточнил, что это решение нельзя будет проигнорировать, поскольку для проведения заседания необходима единая позиция всех стран-членов альянса.