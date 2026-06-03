В Москве наступило настоящее лето

Синоптик Тишковец: Погода в Москве стала по-настоящему летней

В среду, 3 июня, воздух в Москве прогреется до плюс 23 градусов Цельсия. О наступлении в столице по-настоящему летней погоды рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, в течение дня за погоду в Центральной России будет отвечать высотный гребень антициклона с юга — по его периферии пройдет атмосферный фронт. На этом фоне в Москве будет облачно с прояснениями, но существенных осадков не ожидается.

В отдельных районах Подмосковья пройдет небольшой дождь, добавил Тишковец. Ветер будет западным со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов Цельсия и в Москве, и в области. По словам метеоролога, с этого дня метеорологическое лето в столице начнет вступать в свои права, хотя и с небольшим отставанием от календарного.

Ранее Тишковец пообещал москвичам июльскую жару в выходные, 6 и 7 июня. В эти дни воздух в столице может прогреться до плюс 22-25 градусов.

