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15:25, 3 июня 2026Экономика

В Москве наступило настоящее лето

Синоптик Тишковец: Погода в Москве стала по-настоящему летней
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В среду, 3 июня, воздух в Москве прогреется до плюс 23 градусов Цельсия. О наступлении в столице по-настоящему летней погоды рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, в течение дня за погоду в Центральной России будет отвечать высотный гребень антициклона с юга — по его периферии пройдет атмосферный фронт. На этом фоне в Москве будет облачно с прояснениями, но существенных осадков не ожидается.

В отдельных районах Подмосковья пройдет небольшой дождь, добавил Тишковец. Ветер будет западным со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 21-23 градусов Цельсия и в Москве, и в области. По словам метеоролога, с этого дня метеорологическое лето в столице начнет вступать в свои права, хотя и с небольшим отставанием от календарного.

Ранее Тишковец пообещал москвичам июльскую жару в выходные, 6 и 7 июня. В эти дни воздух в столице может прогреться до плюс 22-25 градусов.

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