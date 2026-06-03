Россиянин несколько лет развращал свою дочь и других девочек

В Кемеровской области осудили мужчину за развращение несовершеннолетних

В Кемеровской области осудили мужчину за развращение несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, мужчина с сентября 2019 года по июль 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершал развратные действия без применения насилия в отношении своей несовершеннолетней дочери.

Также с сентября 2021 года по октябрь 2022 года он вел переписку в одной из социальных сетей с двумя несовершеннолетними девочками, отправляя им фото и видео развращающего характера.

Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин почти год насиловал пять малолетних девочек.