ПМЭФ-2026. День первый

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15:21, 3 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили возможность отмены ЕГЭ

Глава РАО Васильева: В ближайшее время отменить ЕГЭ невозможно, и не надо этого делать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ближайшее время отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не получится, поскольку такой формат удобен для всех. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я считаю, что в ближайшее время это (отмену ЕГЭ — прим. «Ленты.ру») невозможно сделать, и не надо этого делать… Я об этом говорила, будучи министром, и сейчас тоже говорю: все-таки есть определенная возможность ребенку, взрослому человеку сдать экзамены где-то в глубинке и, имея хорошие баллы за ЕГЭ, поступить в какой-то крупный университет или институт, который является его мечтой», — отметила она.

Иными словами, ЕГЭ — это тот вариант выпускных школьных экзаменов и вступительных испытаний в вузы, который всем удобен, констатировала президент РАО.

«Обычно я заканчиваю ответ на вопрос о ЕГЭ очень просто: если многие страны к нему шли 150 лет, к своему экзамену, то мы прошли этот путь очень быстро и совершенствуем его дальше», — резюмировала Васильева.

3 июня глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал число российских школьников, которые были удалены с ЕГЭ в первый день проведения экзамена. По его словам, один из выпускников был выведен из аудитории за применение средств связи, еще трое — за использование шпаргалок.

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