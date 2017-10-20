Бывший СССР
 

Будапешт заставил Киев отказаться от украинизации венгерских школ

Перейти в «Мою Ленту»
Лилия Гриневич
Лилия Гриневич

Киев не будет украинизировать венгерские школы. Об этом заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, передают «Украинские новости».

«Украина придерживается своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, относительно того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех этапах обучения», — привела она выдержку из совместного заявления украинской и венгерской стороны. Такое соглашение было достигнуто на встрече, в которой принимали участие глава МИД Украины Павел Климкин и министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог.

Киев согласился на то, что до выводов Венецианской комиссии не будет изменять процесса обучения в венгерских школах.

Неделей ранее сообщалось, что Будапешт внесет вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации ЕС с Украиной на повестку дня Совета Европейского союза по иностранным делам.

9 октября глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил, что Будапешт потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за закона об украинизации образования.

Принятый в сентябре Верховной Радой закон об образовании был подписан президентом страны Петром Порошенко в том же месяце. Киев фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года будет отменено преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств ликвидируют и в младших классах. Против принятия закона помимо Венгрии выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украина и Венгрия согласовали языковые нормы закона об образовании
В Совете ЕС рассмотрят вопрос о пересмотре условий ассоциации с Украиной
Венгрия инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС
Последние новости
Фигурантка по делу Серебренникова покинула Россию на туристическом автобусе
RT попытался уклониться от регистрации в качестве иностранного агента в США
Английский фанат полез в драку с ребенком на руках
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
В американском Портленде взорвался грузовик
Ранее судимый сантехник потерпел фиаско при попытке изнасиловать девушку
Будапешт заставил Киев отказаться от украинизации венгерских школ
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
06:16Сегодня

На Украине остановили девятилетнего водителя джипа с наркотиками и оружием

04:16Сегодня

Задавившей в Харькове пятерых человек «мажорке» пригрозили десятью годами тюрьмы

23:5519 октября

Киевские протестующие пришли к Порошенко и спели гимн Украины

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
01:39Сегодня

Протаранивший толпу в Харькове внедорожник участвовал в ночных гонках

22:3314 октября

В киевском марше националистов приняли участие 10 тысяч человек

18:5419 октября

Из-за митингов в Киеве поднялись цены на услуги профессиональных «майданщиков»

Бывший СССР00:0718 октября

Дети второго сорта

Почему Латвия не устает бороться за «расовую чистоту»
19:4819 октября

Полиция Киева рассказала об изъятом у митингующих огнестрельном оружии

00:4514 октября

Тимошенко заявила о необходимости отрубить руку Порошенко

14:4619 октября

Белорусу запретили выезд из страны из-за корабля и человечка в паспорте

Россия
Вас здесь не лежало
За что стоит воевать в российских больницах
«Не думаю, что по мне будут долго скучать»
Путин на «Валдае» рассказал анекдот и пошутил про выборы
Житель Благовещенска отобрал у ребенка панаму и получил условный срок
Под Екатеринбургом врачи забыли в теле пациентки кусок резины
Без бумажки ты...
Почему российским автолюбителям придется пройтись по судам
Путин обозначил задачи следующего президента России
Нижегородка обиделась на не открывших ей дверь друзей и сожгла их
Все материалы
Мир
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Туск исключил посредничество ЕС между Испанией и Каталонией
Шеф ЦРУ рассказал о способности Северной Кореи нанести ядерный удар по США
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Опиум и смерть
Все материалы
Бывший СССР
Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения
Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко
Будапешт заставил Киев отказаться от украинизации венгерских школ
На Украине остановили девятилетнего водителя джипа с наркотиками и оружием
Киевские протестующие пришли к Порошенко и спели гимн Украины
Протаранивший толпу в Харькове внедорожник участвовал в ночных гонках
Из-за митингов в Киеве поднялись цены на услуги профессиональных «майданщиков»
Полиция Киева рассказала об изъятом у митингующих огнестрельном оружии
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
Глава ЕК пожаловался на отсутствие согласованной позиции по «Северному потоку-2»
«Транснефть» подала кассационную жалобу против Сбербанка
Запуск новой пенсионной системы оказался под угрозой
«Аэрофлот» продлил акцию по бесплатной перевозке багажа для серферов
Миллиардер залез на ветряк и разбил бутылку шампанского
Эстонский «король пельменей» обанкротился из-за российских санкций
Все материалы
Силовые структуры
Огнестрел везде поспел
Полицейский украл из отдела сотни стволов на миллионы рублей
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Золотой билет
Откосить от армии в России все еще несложно, но есть нюанс
Водитель сбил полицейского и ранил двух его коллег на посту ДПС в Ингушетии
В Коломне офицер полиции сбил на пешеходном переходе ребенка
У Владимира Этуша похитили 28 миллионов рублей
Предполагаемую сообщницу замглавы ФСИН Коршунова арестовали
Все материалы
Наука и техника
Грязная история
Раскрыта тайна гибели Древнего Египта
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
В США назвали мощнейших российских боевых роботов
Найден способ получить доступ к фотографиям на iPhone
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
У Северной Кореи обнаружили вторую подлодку с баллистической ракетой
Все материалы
Спорт
Цирк с конями
Сыграл ЦСКА, а стыдно болельщикам
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Аргентинец забил самый быстрый гол «Зенита» в еврокубках
«Локомотив» сыграл вничью в Лиге Европы
Египтянам посоветовали беречь кошельки от русских женщин на ЧМ-2018
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Все материалы
Культура
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Дайкон и порядок
Безногий спортсмен, медсестра-вампир и другие герои книжных новинок
Ведущая Первого канала рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна
Тарантино покаялся в бездействии во время домогательств Вайнштейна
НТВ анонсировал прорыв российских сериалов на мировой рынок
Джеки Чан пришел в интернет, нашел посты о себе и очаровательно всем ответил
Все материалы
Интернет и СМИ
Для лиц старше 18
Обнаженные модели и протест проституток идут на пользу выборам
Ургант в образе Собчак выдвинул свою кандидатуру на пост президента
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
Соловьев взбесился из-за Дудя
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Бузовой предложили пост премьер-министра России
Playboy впервые поместил на обложку полуобнаженного трансгендера
Все материалы
Ценности
Феликс Килбертус«От нас одним шоколадом не откупишься»
Почему дизайнера Rolls-Royce оставили без сладкого
Джинсы за 1600 долларов украсили логотипом на гульфике
Производство секретного внедорожника Lamborghini показали на видео
Бриллиант кардинала из романа Дюма продадут с торгов
Tom Ford представил босоножки в БДСМ-стиле
Кошка Лагерфельда представила набор для хорошего сна
Илон Маск занялся торговлей бейсболками
Все материалы
Путешествия
Кто-то с горочки спустился
Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Российские туристы отправятся в КНДР вопреки угрозе ядерной войны
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
Доброе утро, Вьетнам!
Еще одна азиатская страна сошла с ума по караоке
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Немка открыла бордель с секс-куклами вместо проституток
Дэвида Блейна обвинили в изнасиловании
Американка нашла в клубе принца из династии царя Соломона и вышла за него замуж
Драку кенгуру сняли на камеру ночного видения с полицейского вертолета
Все материалы
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Офф-топчик
Какие кроссоверы и внедорожники в сентябре покупали лучше других
Mercedes-Benz представил прощальную версию мощнейшего «Гелика»
Стартап в США сделал трактор с автопилотом
Ford отзовет в России Mondeo с дефектом стояночного тормоза
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы