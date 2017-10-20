Будапешт заставил Киев отказаться от украинизации венгерских школ

Киев не будет украинизировать венгерские школы. Об этом заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, передают «Украинские новости».

«Украина придерживается своих международных обязательств, в том числе двусторонних соглашений с Венгрией, относительно того, что представители меньшинств в наших странах могут обучаться на родном языке на всех этапах обучения», — привела она выдержку из совместного заявления украинской и венгерской стороны. Такое соглашение было достигнуто на встрече, в которой принимали участие глава МИД Украины Павел Климкин и министр человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог.

Киев согласился на то, что до выводов Венецианской комиссии не будет изменять процесса обучения в венгерских школах.

Материалы по теме Це не Європа Союзники Украины больше не хотят терпеть ее капризы

Неделей ранее сообщалось, что Будапешт внесет вопрос о пересмотре соглашения об ассоциации ЕС с Украиной на повестку дня Совета Европейского союза по иностранным делам.

9 октября глава венгерского МИД Петер Сийярто предупредил, что Будапешт потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за закона об украинизации образования.

Принятый в сентябре Верховной Радой закон об образовании был подписан президентом страны Петром Порошенко в том же месяце. Киев фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года будет отменено преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств ликвидируют и в младших классах. Против принятия закона помимо Венгрии выступили Румыния, Молдавия, Болгария и Россия.

