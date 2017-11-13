Украинские националисты попытались сжечь флаг Венгрии

В городе Берегово, расположенном в Закарпатской области, украинские националисты провели митинг, во время которого попытались сжечь флаг Венгрии. Об этом сообщает ТСН.

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Инцидент произошел в воскресенье. 50 активистов ВО «Свобода» сняли флаг со здания городского совета и попытались его спалить. Надругательство над государственным символом предотвратила полиция.

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что националистические силы не имеют поддержки на Закарпатье, а пытавшиеся спалить венгерский флаг «маргиналы» были привезены в Берегово из соседних областей, прежде всего из Львовской.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал у Киева расследовать инцидент. Он подчеркнул, что в европейской стране подобные действия недопустимы. «Преступники должны быть задержаны и привлечены к судебной ответственности как можно скорее», — сказал он.

Вечером 13 октября в Будапеште прошла акция, участники которой потребовали самоопределения для Закарпатья. Организаторы акции заявляли, что выступают за «самоопределение Закарпатья и за свободу национальных общин, которые проживают на территории нынешней Украины». Митинг был организован венгерской партией «Йоббик». От партии на мероприятии присутствовали евродепутат Кристина Морваи, которой был запрещен въезд на Украину, и Тамаш Гауди-Надь, одетый в футболку «Крым — это Россия, а Закарпатье — это Венгрия».