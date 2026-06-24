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11:24, 24 июня 2026Мир

В Кремле заметили трещины в коллективном Западе

Песков: Москва видит, что в коллективном Западе наметились определенные трещины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Москва видит, что в коллективном Западе наметились определенные трещины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Как мы считаем с московского угла, все-таки определенные трещины в коллективном Западе сейчас наметились, и пока непонятно, до какой степени они вырастут в ближайшей перспективе», — сказал он.

Он также отметил что от глобальной войны мир оберегает только ядерное сдерживание. По его словам, никаких рычагов для договоренностей по безопасности в мире больше нет.

Ранее Песков заявил, что объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер не зарекомендовал себя с точки зрения отношений с Россией. В связи с этим он подчеркнул, что уходящий британский премьер «не запомнится ничем примечательным» для РФ.

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